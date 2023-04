Wieder einmal gerieten die Müllcontainer am großen Parkplatz in der Krankenhausstraße in Wolfsberg - zwischen den beiden Bestattungen - in Brand. Mittwochnacht gegen 21.45 Uhr ging ein Altpapier-Container in Flammen auf, der vollständig mit Altpapier gefüllt war. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg versuchten bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg den Brand mittels mitgeführtem Feuerlöscher zu löschen. Die FF Wolfsberg stand mit zwei Fahrzeugen und zehn Kameraden im Einsatz. Erst am 3. April haben Müllcontainer an diesem Parkplatz gebrannt. Beim Eintreffen Der Feuerwehr stand der Altpapier-Container bereits in Vollbrand.