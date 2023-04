Über eine Dating-Plattform haben sich die Wolfsbergerin Miriam Schliefnig und der St. Georgener Matthias Findenig 2019 kennengelernt. Den Heiratsantrag hat der 29-jährige Lastwagenfahrer, der eine zehnjährige Tochter namens Valentina hat, seiner großen Liebe im Sommer 2022 im Türkei-Urlaub gemacht. "Nachdem Matthias wusste, dass ich einmal einen Heiratsantrag am Meer bekommen will, hatte ich darauf gehofft. Aber nachdem er nach einer Woche Urlaub noch immer nichts unternommen hat, hatte ich die Hoffnung aufgegeben. Umso überraschter war ich, als ich am achten Urlaubstag den Antrag bekommen habe. Es war ein Tisch am Strand für ein romantisches Abenddinner gedeckt", schwärmt die Braut.

Romantisches Abenddinner am Strand: Miriam Schließnig und Matthias Findenig beim Heiratsantrag im Juni 2022 in der Türkei © Privat

"Ja" gesagt haben die beiden am 3. März am Standesamt in St. Georgen, zur Hochzeitstafel wurden die 25 Gäste ins Gasthaus Gössnitzer im Granitztal geladen. "Die freie Trauung findet in zwei Jahren statt, bei der ich mein besonderes Hochzeitskleid tragen werde", verrät die Sozialbetreuerin, die im "Gabrielhof" in Moosburg psychisch kranke Menschen betreut. Ihr Traumkleid hat die Lavanttalerin von der deutschen Fernsehsendung "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen", bei der sie mitgemacht hat. In dieser Doku-Soap buhlen zwei Hochzeitsausstatter vor laufenden Kameras darum, die Braut von "ihrem Kleid" zu überzeugen.

Ausstrahlung im Fernsehen

"Meine Folge wurde noch nicht ausgestrahlt, ich bekomme selbst erst zwei Wochen davor Bescheid, wenn es so weit sein wird", erklärt die Lavanttalerin, die nun den Nachnamen Findenig trägt. Für die Dreharbeiten ist sie mit ihrer Mama und ihren beiden Schwestern in ein Schloss in Leipzig gereist. Warum sie das Kleid erst in zwei Jahren tragen will? "Weil wir jetzt noch beim Hausbauen sind und vielleicht vorher noch Nachwuchs kommt", verrät die Braut.

Für ihr gemeinsames Hobby, das Motorradfahren, lässt der Hausbau momentan nicht viel Zeit übrig. Der Rohbau steht, zu Weihnachten wollen sie einziehen. Geflittert wird Ende August in Namibia - bei einer 16-tägigen Safari.