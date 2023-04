Gerne lässt man bei bedeutenden Ereignissen Luftballone steigen, um eine Botschaft auf Reisen zu schicken. So auch am 11. März in Königswinter bei Köln in Deutschland, wo sich Janina und Björn Haacks das Ja-Wort gaben. Die Hochzeitsgesellschaft ließ im Anschluss an die Trauung weiße Helium-Luftballone steigen, die ihren Weg aufnahmen.