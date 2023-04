Nach dem Austritt der Wolfsberger Mitglieder der Neos aus der Bundespartei in der Vorwoche folgt nun der nächste der Knalleffekt: Ex-Regionalkoordinator Michael Holzer und sein Mitstreiter Giovanni Buftea schließen sich der FPÖ an. "Wir haben im Wahlkampf gesehen, dass die Neos nicht wirklich Wert auf die Region legen. Kärnten hört aber nicht am Griffner auf", begründet Holzer, der für die Neos bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat im Wahlkreis Ost ins Rennen gegangen war, den Austritt. Mit 2,6 Prozent der Stimmen gelang es den Neos nicht, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag zu überwinden.