15 Euro - so viel kostet heuer der Eintritt für alle drei Tage bei der 45. Auflage der Lavanttaler Rallye. Der Beitrag konnte letztes Mal noch freiwillig geleistet werden, heuer ist er Pflicht. "Die Eintrittsbänder können überall vor Ort gekauft werden. Bei anderen Rallyes ist es bereits üblich, dass etwas verlangt wird", sagt der neue Obmann Helmut Klösch, der für seine erste Rallye als Oberhaupt des MSC Lavanttal drei Wochen Urlaub genommen hat. "Nicht nur ich. Es ist sehr zeitaufwendig und stressig. Aber ich mache das gerne", sagt Klösch. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten konnte mit "Lkw – Friends on the road" – eine Brancheninitiative der Wirtschaftskammer und auch Mitveranstalter der Jännerrallye in Freistadt ein neuer Hauptsponsor gefunden werden. Unterstützt wird die Lavanttal Rallye auch von der Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler.