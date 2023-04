Der Liebe wegen zog es Karin Schiechl von der Steiermark nach Kärnten. In ihrer Heimat führte sie drei Friseurlokale, in Reichenfels eröffnete sie nach ihrem Umzug vor 22 Jahren ihren Salon "Modefriseur Karin". "Das Einzugsgebiet ist groß. Es ist auch ein großer Kundenstamm vorhanden. Sie stammen nicht nur aus Reichenfels, viele sind auch aus Bad St. Leonhard", sagt Schiechl, die in Kliening lebt. 16 Jahre lang arbeitete sie zu dritt, seit fünf Jahren steht sie alleine in ihrem Friseursalon. "Ich suche eine Nachfolge. Ich arbeite, bis ich wen gefunden habe", verrät die 60-Jährige, die sich vorstellen könnte, weiterhin einen Tag pro Woche auszuhelfen.

Vermietet werden die modern eingerichteten und zentral gelegenen 112 Quadratmeter großen Räumlichkeiten von der Gemeinde. Die Gesamtmiete beläuft sich auf 730 Euro. "Der Salon ist voll möbliert. Außerdem ist ein bestehendes Warenlager vorhanden. Hier ist nach persönlicher Absprache eine Ablöse zu entrichten", sagt Schiechl. Es wäre schön, wenn sie jemanden finden würde, der ihren Lebenstraum mit Herz und Spaß an der Arbeit weiterführen möchte. Nähere Informationen unter 0664/123 80 59.