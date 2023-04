Zu Ostern hängen sie gerne herum. Sie werden aber auch gerne verzehrt, meist hart gekocht oder mit Kren vermischt. Die Rede ist von den Eiern, die mit Ostern untrennbar miteinander verbunden sind.

In Wolfsberg gibt es ein bekanntes außergewöhnliches Osterhaus, das jährlich viele Besucher anlockt. Aber auch Helene Fischer steckt viel Zeit in ihre Ostereier. "Es ist sehr aufwendig, es dauert einige Stunden, bis sie fertig sind", verrät Fischer, die ihre Eier selbst bemalt. Dabei lasse sie ihrer Fantasie freien Lauf.

Ein Ei von Fischer machte auch bei der Aktion der Kleinen Zeitung mit. Wir haben uns in Unterkärnten nämlich auf die Suche nach dem schönsten Ei gemacht. Womit jetzt auch klar sein dürfte, dass es sich nicht um die bekannte Schlagersängerin Helene Fischer handelt. Bei unserer Siegerin in der Erwachsenenkategorie handelt es sich um eine Lavanttalerin, geboren im Jahre 1948. Wie es sich mit so einem prominenten Namen lebt? "Sehr gut. Ich wurde deshalb auch schon im Radio interviewt", verrät die Wolfsbergerin, die selbst ein Fan von der Schlagersängerin ist. "Früher mehr, als heute. Ihr aktueller Stil ist jetzt nicht mehr so meins."

Helene Fischer mit ihrem Ei © KK

Junger Gewinner

"Mein Hasenei habe ich in meiner Freizeit gemacht. Ich bastle sehr gerne", verrät Emanuele Kassl aus Mittertrixen. Der Siebenjährige besucht die zweite Volksschulklasse in Völkermarkt und darf sich nun ebenfalls über den Bezirkssieg in der Kinderkategorie freuen. Beide Unterkärntner Sieger nehmen am großen Landesfinale teil. Auf die Sieger warten wertvolle Preise, wie ein Kurzurlaub, Bücher und Spar-Gutscheine. Und auch für das siegreiche Kinder-Osterei gibt es eine besondere Überraschung.