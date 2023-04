Am Montagabend gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand im Bereich eines Parkplatzes in der Krankenhausstraße in Wolfsberg beordert, da aus einem Altpapiercontainer Rauch wahrgenommen wurde.

Durch das rasche Ausbreiten der Flammen stand der Container in Vollbrand und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften gelöscht. Eine Brandursache konnte noch nicht erhoben werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.