Der Kiwanis Club Unterkärnten konnte schon in den letzten Jahren mit der Aktion "Wir geben Gas für Kinder in Not" bei der Lavanttal Rallye Gutes tun. Tausende Euro konnten in der Vergangenheit schon gesammelt werden. "Diese kamen hilfsbedürftigen Familien mit Kindern in der Region zugute", informiert Martin Rachoinig vom Kiwanis Club Unterkärnten. Prominente Namen aus der Welt des Motorsports wie Walter Röhrl, Stig Blomqvist, Franz Wittmann, Sepp Haider und Harald Demuth haben sich bereits in den Dienst dieser guten Sache gestellt.

Bilder vom Eitweger Rundkurs 2022

"Auch heuer werden wieder viele legendäre Boliden der Vergangenheit zu sehen sein. Es gibt auch die Möglichkeit, selbst am Beifahrersitz Platz zu nehmen", freut sich Rachoinig und führt weiter aus: "Es gibt nur noch wenige Plätze, vorab sollte man sich auf jeden Fall anmelden."

Als Co-Pilot können Interessierte unter anderem neben dem finnischen Ex-WRC-Piloten Harri Toivonen oder dem "Driftkönig" Reini Sampl Platz nehmen. Sampl nahm an den Paralympics in Salt Lake City sowie Sotschi teil und wurde auch Gesamtsieger bei einer Rallyestaatsmeisterschaft. Er wird einen Supercar-Rallycross Boliden lenken.