Das Gourmetmagazin "Falstaff" kürt alljährlich die beliebtesten Frühstückslokale im Land. Für Kärnten gehen dabei zehn Gastronomiebetriebe ins Rennen, darunter zwei Unterkärntner Lokale: das Brunchlokal "Zeitlos im Dom" in Bleiburg/Pliberk sowie das "Hotel Restaurant Torwirt" in Wolfsberg. Bis zum 10. April kann einmal täglich abgestimmt werden. Hier geht es zum Voting!

Zeitlos im Dom

Als Neustarter aus dem Bezirk Völkermarkt wurde das Frühstückslokal "Zeitlos im Dom", das im Jänner eröffnete und sich im Kulturni dom in Bleiburg befindet, nominiert. "Die Nominierung ist eine große Ehre, da es uns ja erst seit drei Monaten gibt. Wir wissen von unseren Freunden und Stammgästen, dass sehr viele für uns voten. Sie waren es auch, die uns auf das Voting aufmerksam gemacht haben", sagt Franky Wastl, einer der vier Betreiber des Lokals. Preislich bewegen sich die von Markus Komböck zubereiteten Speisen, mit regionalen Zutaten, von 5,90 bis 9,80 Euro.



Brunchen im Zeitlos © KK/Zeitlos



"Dass wir mit unserem Frühstückbuffet nominiert worden sind, haben wir von unseren Gästen erfahren", sagt "Torwirt"-Inhaber Peter Mosgan und fährt fort: "Wir hören immer wieder, dass unser Frühstück das Beste sei. Das freut einen natürlich."

Brunchen im Torwirt © KK/Torwirt

12,80 Euro kostet das "all you can eat & drink" Frühstücksbuffet, das täglich von 6 bis 10 Uhr angeboten wird und auch ein Glas Prosecco umfasst. Bei Gelegenheit gibt es auch ein Brunchbuffet, das bis 13 Uhr andauert und zusätzlich zum Frühstücksangebot auch warme Speisen wie Suppen oder Salate enthält.