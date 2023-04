ORF III überträgt die Oster-Gottesdienste live aus dem Stift St. Paul. Für den Administrator des Benediktinerstiftes Marian Kollmann seien die Live-Übertragungen eine "Chance, mit vielen Menschen die Ostertage zu feiern." Besonders auf die Osternacht am Karsamstag, 8. April, freue er sich. "Diese Nacht zeigt sich das Grundgeheimnis von Ostern. Der Wandel von der Dunkelheit ins Licht ist spürbar", meint Kollman. Für die musikalische Koordination und Gesamtleitung ist Stiftskapellmeister Edward Mauritius Münch verantwortlich.

Bereits am Palmsonntag gab es eine Live-Übertragung des katholischen Gottesdienstes der Pfarr- und Stiftskirche St. Paul.

Die weiteren Termine im Überblick:

• Gründonnerstag, 6. April 2023, ab 19 Uhr in den Programmen der ORF-Regionalradios und in ORF III. Mitwirkende: der Stiftschor St. Paul, der Singkreis Wolfsberg, das Vokalensemble Horus Vocals unter der Leitung von Edward Mauritius Münch. An der Orgel: Martin Lurger

• Karfreitag, 7. April 2023, ab 19 Uhr in den Programmen der ORF-Regionalradios und in ORF III, Liturgie zum Karfreitag, Mitwirkende: das Vokalensemble Horus Vocals unter der Leitung von Edward Mauritius Münch

• Karsamstag (Osternachtfeier), 8. April 2023, ab 21 Uhr in den Programmen der ORF-Regionalradios und in ORF III, Mitwirkende: der Stiftschor St. Paul; die Bläser der Capella Paulina. An der Orgel: Martin Lurger