Bei einer Testfahrt für die bevorstehende "Lavanttal Rallye" kam es zu einem Feuerwehreinsatz. "Im Zuge unseres Bereitschaftsdienstes kam ein Lenker von der Fahrbahn ab, wodurch der Wagen an der Klippe eines Grabens hängenblieb", schreibt die Freiwillige Feuerwehr St. Paul auf ihrer Facebook-Seite. Mithilfe von Rundschlingen und Gurten konnte das Auto wieder hochgezogen werden, wodurch ein Absturz verhindert werden konnte. 18 Feuerwehrmänner standen im Einsatz.

"Es wurde zum Glück niemand verletzt. Der Unfall ereignete sich aufgrund der feuchten Fahrbahn", sagt der neue Obmann Helmut Klösch, der für die Rallye sogar extra drei Wochen Urlaub genommen hat. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. "Es ist noch viel zu tun. Ich führe auch gerne persönliche Gespräche", sagt Klösch. Der Streckenverlauf bleibe zum Großteil gleich, es gebe nur ein paar zeitliche Abänderungen.

Neuer Hauptsponsor

Die "45. Internationale Lavanttal Rallye" findet heuer am 14. und 15. April statt. Die "Lkw – Friends on the road" – eine Brancheninitiative der Wirtschaftskammer und auch Mitveranstalter der Jännerrallye in Freistadt – konnte als neuer Hauptsponsor dafür gefunden werden. Unterstützt wird die "Lavanttal Rallye" auch von der Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler.