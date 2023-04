Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Freitag in Wolfsberg ereignet. Es war kurz vor 22.45 Uhr, als ein Wolfsberger mit seinem Pkw von der St.-Mareiner-Straße in die Packer Straße einbog. Zur gleichen Zeit fuhr in diesem Bereich ein 61-jähriger Wolfsberger mit seinem unbeleuchteten Fahrrad und kollidierte mit dem einbiegenden Wagen.

Der Fahrradfahrer wurde beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung beim Radfahrer. Der 27-jährige Pkw-Lenker war nüchtern.