Aus "Mannys Imbiss-Treff" an der Südtangente in Wolfsberg wird der XXL Currywurst Imbiss "Zum Hotte", bei dem es Coburger Bratwürste, Currywürste, Schaschlik-Spieße, Wurstsalat und mehr geben wird. Am 1. April lädt der gebürtige Deutsche Horst Püttner zur Neueröffnung. "Ich habe früher schon in Deutschland einen Imbiss, Diskotheken und ein Speiserestaurant gehabt. Nachdem ich jobbedingt mit meiner Lebensgefährtin hier hergezogen bin, hat sich das mit dem Imbiss in Wolfsberg ergeben. Außerdem ist es in Österreich viel schöner als in Deutschland", lacht der Nürnberger, der von allen "Hotte" genannt wird. Daher auch der Name "Zum Hotte" für seinen Imbiss, der - ohne einen Ruhetag - von Montag bis Sonntag von 9 bis 22 Uhr geöffnet haben wird.

Speisen in XXL-Größe

Laut "Hotte" wird es "Deutsches Essen in XXL-Größe" geben: "Meine Spezialität ist die Coburger Bratwurst." Wie sie schmeckt? "Das kann man nicht erklären, man muss sie probieren. Die Coburger Bratwurst ist etwas ganz Feines, sie macht bei jeder Meisterschaft den ersten Platz", erklärt Püttner, der diese Spezialität mit Semmel und Senf um 6 Euro anbietet. Eine Currywurst mit Pommes kostet hingegen 7,50 Euro, sein Nudelsalat 5 Euro. Den Großteil der Lebensmittel bezieht er aus Deutschland, das Gebäck von der heimischen Bäckerei Vero.

"Ich biete alle Speisen zu vernünftigen Preisen an und will damit eine Alternative zum Fastfood-Essen bieten", sagt "Hotte", der gerne an seinen Saucen tüftelt. Ihm sei es wichtig, dass seine Kunden satt werden: "Meine Spieße beispielsweise sind 30 Zentimeter lang, wobei ich dazusagen muss, dass Schaschlik-Spieße in Deutschland mit Leber gemacht werden."

Der Imbissstand in der Nähe der Uniwash-Autowaschanlagen an der Südtangente hat acht Sitzplätze, die Speisen können aber auch mitgenommen werden. Unterstützt wird "Hotte" zwischendurch von seiner Lebensgefährtin Nicole Junger, die gelernte Köchin ist, aber als diplomierte Altenpflegerin in Obdach arbeitet. Das Pärchen wohnt in Twimberg.