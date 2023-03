Immer mehr Hundebesitzer können sich einen Urlaub ohne ihren geliebten Vierbeiner nicht mehr vorstellen. Diesen Trend erkennen auch die Hotelbetreiber.

Bereits zum vierten Mal zeichnete das Urlaubsportal www.hundehotel.info die beliebtesten 50 Unterkünfte für den Urlaub mit Hund mit einem Award aus. Zur Auswahl standen 701 Hotels aus zwölf europäischen Ländern. Von den 50 ausgezeichneten Hotels befinden sich 29 in Österreich, zwölf in Deutschland, fünf in Italien, drei in der Schweiz und eines in Kroatien.

Lavanttaler Hotel unter den Top zehn

Das Naturforsthaus in Preitenegg schaffte es als einziger Kärntner Betrieb unter die ersten zehn Plätze. Im Vorjahr bereits auf den dritten Platz gereiht, errang das Naturforsthaus in Preitenegg heuer den zweiten Platz. Seit August 2020 heißen Nadia und Jörg Winter Mensch und Tier in ihrem Bed & Breakfast herzlichst willkommen. Vierbeiner dürfen sich auf einen Hundebadeteich, den eingezäunten Hundeschnüffelwald, Hundeseminare und eine 15.000 Quadratmeter große Renn- und Spielwiese freuen. Die Neuheit: Ein Igluhaus mit Küche, Bad, eigener Terrasse und 1000 Quadratmeter eingezäuntem Garten sorgt für zusätzlichen Wohnkomfort unter freiheitsliebenden Hundehaltern.

"Was uns dazu bewogen hat, unser Naturforsthaus zu eröffnen, war der Wunsch, einen Ort zu finden und zu schaffen, an dem sich Menschen und ihre Hunde wohlfühlen dürfen", sagte Nadia Winter bei der Eröffnung im Jahr 2020.