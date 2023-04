Er ist der kulinarische Überflieger im Lavanttal: Haubenkoch Josef "Seppi" Trippolt vom Restaurant "Zum Bären" in Bad St. Leonhard. Anfang März schaffte es der zweifache Familienvater mit 82 Punkten und drei Sternen bei der "A la Carte"-Bewertung unter Kärnten Top 10, diese Woche wurde der "Bär" mit 91 Punkten das einzige Lavanttaler Restaurant mit drei Gabeln im "Falstaff-Guide 2023" präsentiert. "So eine Auszeichnung ist nicht nur für uns eine riesengroße Freude, sondern wichtig für das Lavanttal, da dadurch auch unsere Produzenten und Bauern im Lavanttal sichtbar werden. Abgesehen davon ist es eine Auszeichnung für mein gesamtes Team", zeigt sich der Spitzenkoch (50) bescheiden.

"Seppi" Trippolt hat 25 Jahre lang an der Seite seines Vaters Josef Trippolt senior gekocht, der 1989 die erste Haube verliehen bekam und 2017 verstorben ist. Die Gastwirtschaft von Familie Trippolt auf dem Hauptplatz in Bad St. Leonhard gibt es seit 262 Jahren, Seppi Trippolt und seine Frau Silvia Trippolt-Maderbacher führen es in zehnter Generation. Bei der jüngsten "Gault&Millau"-Bewertung für das Jahr 2023 wurde das Restaurant mit 15,5 Punkten und drei Hauben ausgezeichnet.