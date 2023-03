Weil der jetzige Standort zu klein ist, beginnt beim Lavanttaler Landmaschinenbetrieb Fößl das große Siedeln. Nach 62 Jahren in der Auenstraße in Wolfsberg, wechselt das Familienunternehmen nach Zellach und siedelt sich im Frantschach St. Gertrauder Gewerbepark an. "Es war uns wichtig, dass wir nicht weit von unserem jetzigen Platz entfernt neu bauen", sagt Gert Fößl (40). Sechs Minuten Autofahrt liegen zwischen den beiden Standorten.

Gebaut werde auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück. Die Arbeiten sollen schon nach Ostern starten. "Als wir das Grundstück vor zwei Jahren von einer Privatperson erworben haben, spielten wir schon mit dem Gedanken, dort neu zu bauen. Wir gewinnen dadurch an Platz, haben eine größere Ausstellungsfläche und einen eigenen Verkaufsraum", sagt Fößl.

Eine Visualisierung vom neuen Standort © KK

Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll die neue Betriebsstätte errichtet werden. "Wir arbeiten vorwiegend mit regionalen Betrieben zusammen und möchten Ende 2024, Anfang 2025 aufsperren", sagt Fößl. Spezialisiert ist der Betrieb auf die Instandhaltung, den Verkauf und die Reparatur von landwirtschaftlichen Geräten. Neben Husqvarna Rasenmährobotern sind die Traktorhauptmarken Lindner und Massey Ferguson.

Fünf Mitarbeiter werden derzeit beschäftigt. "Durch unsere Neueröffnung wird sich auch unser Team erweitern", sagt Fößl. Über das Investitionsvolumen wird keine Auskunft gegeben. "Was mit dem alten Standort passiert, wissen wir noch nicht. Unsere Firma wird dann nicht mehr da sein."

1961 gründete Adalbert Fößl den Betrieb, der in den 1980er-Jahren von Sohn Franz übernommen wurde. Seit fünf Jahren sind Gert Fößl und sein Bruder Philipp (32) Geschäftsführer. Sie führen das Familienunternehmen in dritter Generation.