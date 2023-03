Kärntner schoss am helllichten Tag in Innenstadt um sich

Dienstagnachmittag alarmierten Passanten in Wolfsberg die Polizei, weil ein Mann mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss. Die Beamten stellten den betrunkenen und unter Suchmitteleinfluss stehenden 40-Jährigen in einem Lokal.