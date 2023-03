"Personalisierte und individuelle Geschenke sind immer gefragter. Daher bieten wir ab sofort Gravuren auf Holz und Schieferplatten an", erklärt Daniela Pachler, die vor einem Jahr mit Margit Reiterer das Deko-Geschäft "MyDekor" in Wolfsberg eröffnet hat. Doch Reiterer ist ausgestiegen, "ich führe das Geschäft ab sofort als Einzelunternehmen", sagt Pachler, die nun keine Töpfereien mehr anbietet.

Abgesehen von gravierten und gelaserten Geschenken wird auch auf Hochzeitsdeko gesetzt. "Nachdem man sonst nirgends Anstecksträußerl für Hochzeiten bekommt, bieten wir diese nun an. Entweder als fixfertige Sträußerl oder als Einzelteile zu Selberbasteln", sagt Pachler, die im 275 Quadratmeter großen Geschäft von Mitarbeiterin Alexandra Traussnig unterstützt wird.

Handgefertigte Holzprodukte

Anlässlich des Jahresjubiläums gibt's am 31. März und am 1. April einen Rabatt von 20 Prozent auf den Einkauf. Im Geschäft sind neben Deko-Artikeln auch Kunst- und Trockenblumen, Vasen, Kissen, Badezimmerutensilien, Kerzen, Geschenkverpackungen & Co. erhältlich. An beiden Tagen wird Anja Stropnik aus Maria Rojach ihre handgefertigten Holzprodukte namens "WoodturningArt" präsentieren, die "MyDekor" ins Sortiment aufnehmen will - angefangen von Holzschalen, bis hin zu Holzkugeln.