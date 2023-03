Nach mehr als drei Jahrzehnten in der Krankenpflege war es für Michaela Gruber an der Zeit für eine berufliche Veränderung: "Ich war 30 Jahre lang in der Krankenpflege tätig. Im Laufe der Zeit habe ich nach Alternativen gesucht und mich immer weiter in die Thematik eingelesen", sagt Gruber.

"Keine leichte Entscheidung"

Nachdem sich die Wolfsbergerin 2019 dazu entschlossen hatte, eine Ausbildung zur Humanenergetikerin an der Vitalakademie in Klagenfurt zu beginnen, folgten Fortbildungen in den beiden Entspannungstechniken Klangschalenmassage und Holistic Pulsing.

Jetzt wagte sie mit ihrer neu eröffneten Praxis im Stifterweg 20, in 9431 St. Johann den Schritt in die Selbstständigkeit.

Neue berufliche Wege

"Es war keine leichte Entscheidung, nach mehr als 30 Jahren in einem Beruf eine andere Richtung einzuschlagen, aber ich merke, es ist mein Weg. In einem Job, indem man ständig Menschen hilft, vergisst man oft sich selbst", erinnert sich die 52-Jährige an ihren langjährigen Beruf als Krankenschwester zurück.

Gruber arbeitet als Humanenergetikerin mit Energiefeldern, was als unterstützendes Angebot zur Schulmedizin verstanden werden kann. Nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung können unter anderem wöchentliche Klangabende, an denen maximal vier Personen teilnehmen können, sowie Einzeltermine gebucht werden.

Blockaden lösen und Entspannung fördern

"Klienten können sich während der Klangmassage entspannen und aus ihrem Alltag fliehen. Wenn sich Personen aus der Balance fühlen, können die Schwingungen eventuell vorhandene Blockaden lösen und zur Entspannung führen", sagt die Humanenergetikerin.