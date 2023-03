Vor 20 Jahren hat Peter Klimbacher den "1. Wolfsberger Schlüsseldienst" übernommen, nun sucht der 69-Jährige einen Nachfolger für das Geschäft. "Ich will meine Kunden nicht hängen lassen und würde das Geschäft daher gerne mit dem Kundenbestand, der Einrichtung und dem Lager weitergeben", sagt Klimbacher, der 18 Jahre lang zwei Angestellte hatte. "Eine ist vor zwei Jahren in Pension gegangen, die andere Ende 2022. Seitdem bin ich alleine und jetzt wächst mir die Arbeit langsam über den Kopf", schmunzelt der gelernte Schlosser.

Viel im Außendienst

Ideal sei das Geschäft für ein Paar, der Mietvertrag für die 40 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Johann-Offner-Straße 15 könne übernommen werden. "Die Frau könnte im Büro arbeiten und der Mann im Außendienst", sagt Klimbacher, der berufsbedingt viel unterwegs ist. "Von Reichenfels bis Lavamünd und teilweise auch in Völkermarkt", erzählt der 69-Jährige. Welche Voraussetzungen der Nachfolger haben muss? "Am besten ist eine Ausbildung zum Schlosser und technisches Verständnis. Die Arbeit ist nicht kompliziert, aber sehr umfangreich." Diese reicht von Reparaturen von Schlössern und Zylindern bis hin zum Nachmachen von Schlüsseln.

Peter Klimbacher will das Geschäft in der Johann-Offner-Straße 5 in Wolfsber samt Einrichtung und Kundenstock übergeben © Bettina Friedl

"Ich würde zwei, drei Monate beim Einarbeiten zur Seite stehen und danach natürlich weiterhin für Fragen", hofft Klimbacher auf Interessenten, die sich unter der Nummer (0 43 52) 26 96 melden können. Er selbst hat das Geschäft vor 20 Jahren von Robert Offner übernommen, der den Schlüsseldienst ebenfalls zwei Jahrzehnte lang geführt hat.