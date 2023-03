Es ist viel zu tun in Lavanttals Wäldern, denn nach dem schweren Sturmereignis im August des vergangenen Jahres liegen Unmengen Holz auf den Waldböden. Von Framrach über den Talboden und die Seitengräben hinauf bis St. Peter ist fast der ganze Bezirk betroffen. "Genaue Zahlen können noch nicht angegeben werden, aber die Schadholzmenge wird sich auf etwas über 100.000 Festmeter belaufen", berichtet Markus Riegler, leitender Bezirksforstinspektor. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa einem Drittel des durchschnittlichen Jahreseinschlags im Bezirk - also der Summe der Bäume, die pro Jahr geerntet werden.