Sonntag um 6.44 Uhr erhielt eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg eine SMS, angeblich vom Finanzamt, mit der Aufforderung, eine offene Steuerschuld in der Höhe von 379 Euro zu bezahlen. Nachdem die 61-Jährige erst kurz zuvor ihren Lohnsteuerausgleich eingereicht hatte, nahm sie die diese Nachricht ernst und überwies den offenen Betrag und zusätzlich 61 Euro Lohnsteuernachzahlung.

Erst nach der Überweisung des Betrags konnte sie in Erfahrung bringen, dass derzeit eine Vielzahl an Fake-Nachrichten im Umlauf sind. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe von 455 Euro.

Bereits seit einiger Zeit sind solche Fake-SMS-Nachrichten im Umlauf, das Bundesministerium für Finanzen warnt davor.