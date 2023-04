In einem kleinen Kellerraum in Wiesenau bei Bad St. Leonhard begannen Galina (59) und Gerhard Hermann (78) vor zehn Jahren Hilfsgüter für Menschen in Moldawien zu sammeln. "Als ich 2009 als Missionar in Moldawien war, sah ich die Not der Menschen in ihren Augen", erzählt Gerhard Hermann, der bei diesem Aufenthalt in dem osteuropäischen Land auch seine spätere Frau kennenlernte, die im September 2012 zu ihm ins Lavanttal zog.