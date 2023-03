Das Schuljahr 2023/2024 steht vor der Tür: Zahlreiche Lavanttaler Kinder beenden in den nächsten Monaten ihre Volksschulzeit und werden an eine andere Schule wechseln. Im Februar mussten sie sich in der Schule ihrer Wahl einschreiben. Für 80 Lavanttaler Volksschüler stand die Mittelschule St. Marein ganz oben. Im Schuljahr 2022/23 startete dort nämlich als weiteres Bildungsangebot der Schulversuch "MINT", was für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht.