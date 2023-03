Wenn bei uns der Winter einkehrt, zieht es Pfarrer Dieudonné Mavudila-Bunda (39) in seine Heimat. "Ich bin jedes Jahr für mindestens drei Wochen dort", sagt Mavudila-Bunda. Er ist in Mabiala, ein Dorf in der Demokratischen Republik Kongo, mit sieben Geschwistern aufgewachsen.