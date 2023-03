Nachdem Allgemeinmediziner Harald Pressl und sein Arztkollege Wolfgang Pfeiffer Ende Februar 2023 in Pension gegangen war, hört ein weiterer Wolfsberger Arzt auf. Peter Musil, Facharzt für Unfallchirurgie, geht mit dem 31. März in den Ruhestand. "Es war eine schöne und erfolgreiche Zeit", sagt der 71-Jährige, der rund 30 Jahre lang als Wahlarzt eine Privatordination in der Wolfsberger Innenstadt am Offnerplatzl 2 führte.