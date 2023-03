"Mit 50 Jahren ist man bei uns noch ein Jungsänger", lächelt Alfred Rothleiter, Obmann des MGV Wolfsberg. Rothleitner hat die Führung des Vereins nach dem Rücktritt von Manfred Gosch in diesem Jahr übernommen. Der älteste Kulturträger sowie der zweitälteste Chor Kärntens befindet sich in der Krise. Seit längeren werde händeringend um Mitglieder geworben - bisher vergebens. "Unser Anliegen wäre es, den Traditionsverein in die Hände der nächsten Generation zu übergeben", meint der 82-Jährige, der seit 16 Jahren auch als Chorleiter beim MGV fungiert.