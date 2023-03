Wassermangel ist auch in Kärnten ein Thema. Feuerwehren sind aktuell in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit mit Wassertransporten gefordert, um die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser zu gewährleisten. "Betroffen sind derzeit vorwiegend abgelegene Höfe in den Bergregionen", sagt Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin. Vor allem im Lavanttal wirke sich der niederschlagsarme Winter aus. Bei 172 Transporten wurden in diesem Jahr bislang eine Million Liter bewegt. Im Vorjahr waren es insgesamt 769 Fahrten mit 4,62 Millionen Liter.