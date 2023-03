Sie waren in den letzten Monaten wieder kulinarisch unterwegs, die anonymen Tester des Genuss-Guide "A la Carte". Jetzt liegt das Ranking der Top-100 Restaurants vor. "Das Hauptaugenmerk liegt auf Betrieben, die sich den ehrgeizigen Prinzipien der Spitzengastronomie verschrieben haben", heißt es bei "A la carte", dem Magazin für Ess- und Trinkkultur. In den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg haben es drei Restaurants unter die besten 100 geschafft.

Ein "Dauerbrenner" unter den Top 100 ist "Der Sicher" in Tainach mit Küchenchef Wolfgang Sicher (Sommelier Michael Sicher). Er konnte 86 Punkte, drei Sterne und zwei Weingläser für die Weinqualität des Restaurants einheimsen. Gleichauf mit 86 Punkten, drei Sternen und einer Weinflasche rangiert "Das Lilienberg", nur einen Kilometer vom Sicher entfernt. Nachdem Chefkoch Angelo Rindler im Vorjahr das Restaurant verlassen hat, hat Mirjam Orasch mit Chefkoch Oliver Drug einen guten Fang gemacht (Sommeliere Daniela Zuzek). Dementsprechend positiv fällt die Kritik der Tester aus.

"Riesige Freude"

Der einzige Überflieger mit 82 Punkten und drei Sternen im Lavanttal ist "Trippolt zum Bären" in Bad St. Leonhard. "So eine Auszeichnung ist nicht nur für uns eine riesengroße Freude, sondern wichtig für das Lavanttal", sagt Spitzenkoch Josef "Seppi" Trippolt. Regionalität im Sinne der Alpen-Adria-Region sei "dem Bären" sehr wichtig: "Somit bleibt die Wertschöpfung bei uns." Forellen, Saiblinge, Wein, Topfen, Mineralwasser, Schweinefleisch, Apfelsaft, Pilze, Huhn, Eier, Spargel kommen aus dem Lavanttal, Lamm, Rind oder Honig aus Bad St. Leonhard. Die Liste ließe sich noch weit ergänzen."Aufgrund so einer tollen Auszeichnung werden auch unsere Produzenten und Bauern im Lavanttal sichtbar. Denn was sie produzieren und mit Leidenschaft kreieren, ist einzigartig", weist Trippolt hin.