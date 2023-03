Nach Conny’s Café stellte nun auch das Café Kois in Bad St. Leonhard seinen Betrieb ein. Johannes Kois (55) führte seine Bäckerei in der Marktgemeinde Reichenfels in dritter Generation, doch seit 1. März ist er aus gesundheitlichen Gründen in Pension. Im Sommer des Vorjahres wurde die Bäckerei in Reichenfels geschlossen. "Aus Personalmangel", wie Kois betont.

Nun ist auch das Kaffeehaus, das er im ehemaligen Gerichtsgebäude am Hauptplatz 19 in Bad St. Leonhard betrieben hat und in dem auch Backwaren angeboten wurden, seit seinem Pensionsantritt geschlossen. Wer Interesse an einer Übernahme der Geschäftslokalitäten in Bad St. Leonhard hat, kann sich unter der Telefonnummer 0650/82 52 387 melden.