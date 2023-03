In Zeiten von explodierenden Gas- und Ölpreisen sind alternative Heizungen gefragt. Und so wird die „Regionalwärme St. Marein GmbH“ rund 1,35 Millionen Euro in die Hand nehmen, um ein Heizwerk in St. Marein zu errichten. Die Stadt Wolfsberg hat mit dieser GmbH bereits einen Wärmeliefervertrag abgeschlossen, um die öffentlichen Gebäude künftig mit Fernwärme zu beheizen.