Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am Donnerstag wird das Restaurant Probst am Reiterhof Stückler in St. Margarethen eröffnet. Den Namen Probst hat Inhaber Andreas Stückler in Anlehnung an den Vulgonamen gewählt. Platz bietet das neue Á-la-carte-Restaurant, das donnerstags bis sonntags geöffnet haben wird, für über 150 Personen. „Im Restaurantbereich haben wir 65 Sitzplätze, auf der Terrasse 50 Plätze, im Barbereich haben 30 Personen Platz und weitere zwölf Sitzplätze gibt's beim Ofenbankerl für eine gesellige Abschlussrunde“, zählt Andreas Stückler auf, der den Reiterhof 2016 von seinen Eltern Marianne und Karl Stückler übernommen hat. Seitdem hat er den Hof ständig erweitert, über das Investitionsvolumen will er keine Auskunft geben.

Bodenständige Küche

Restaurantleiterin wird die Wolfsbergerin Jennifer Schramml, für das leibliche Wohl der Gäste wird Küchenmeister Alois Hornung sorgen. Der Grazer hat etliche Jahre in Las Vegas gekocht, in Südafrika, in Tirol und zuletzt in Bad Kleinkirchheim. „Es wird eine bodenständige Küche mit Einfluss aus dem Alpen-Adria-Raum geben. Ich lasse viele Lebensmittel von Bauern aus der Region mit einfließen“, verrät Hornung. Damit sich auch die Kleinen wohlfühlen, wird es im Restaurant einen Kinderraum mit Bällebad und Bausteinen geben sowie einen Spielplatz im Freien.

Die Theke im Restaurant Probst © Privat

Im neuen Trakt bei der Tribüne wurde noch ein weiterer Gastro-Bereich errichtet: Ein Selbstbedienungsbereich für 140 Personen, der bei Reitturnieren geöffnet haben wird. Weitere 80 Personen haben auf der Terrasse Platz. „Diese Räumlichkeit kann auch für Feiern gebucht werden“, sagt Stückler und fügt hinzu: „Wir haben nun für jede Gruppengröße die geeigneten Räumlichkeiten: Vom Stüberl mit 35 Plätzen bis hin zum Festsaal, der samt Wintergarten Platz für 260 Personen bietet“, sagt Andreas Stückler, der bei der Arbeit, die der Reiterhof mit sich bringt, tatkräftig von seiner Familie unterstützt wird.

Am 24. März startet übrigens die Outdoor-Turniersaison, rund 300 Pferde werden am Wochenende beim Spring- und Dressurreitturnier am Reiterhof Stückler erwartet. Der Hof in St. Margarethen zählt inzwischen zu den größten Turnieranlagen in Österreich. 20 Turniere sind dort heuer geplant.