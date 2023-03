1930 in Wiener Neustadt geboren, absolvierte Ernst Weihs nach dem Zweiten Weltkrieg die Lehrerbildungsanstalt. Da er in Niederösterreich keine Anstellung erhielt, nahm er nach zwei Jahren Tätigkeit am Bau einen Posten in Kärnten an und zog nach Wolfsberg. Nach zwei Jahren an der Volksschule wechselte er an die damalige Hauptschule III. Zwischendurch übernahm Weihs auch Stunden am Musisch Pädagogischen Gymnasium und der Berufsschule und stellte so seine Fähigkeiten unter Beweis. 1969 unterrichtete er an die Pädagogische Akademie in Klagenfurt. Es folgte die Ernennung zum "Professor".