"Es war für mich an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen", gibt Chirurg Oliver Langer bekannt. Der 60-Jährige ergriff jetzt die Chance und übernahm in Wolfsberg eine frei gewordene Kassenstelle. "Unser Leistungsangebot gilt auch für Privatpatienten. Wir führen vor allem eine gastrointestinale Endoskopie, also eine Magen- und Dickdarmspiegelung durch, die ab dem 50. Lebensjahr empfohlen wird. Aber auch kleinchirurgische Eingriffe mit lokaler Betäubung, wie etwa die Entfernung von Muttermalen und vieles mehr, können durchgeführt werden. Es können auch ambulant behandelbare Hämorrhoidenprobleme sowie Krampfaderleiden therapiert werden", sagt Langer.