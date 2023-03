Weil die Post-Filiale in Bad St. Leonhard schon länger rote Zahlen schreibt und für die Post auch keine Besserung in Aussicht ist, wird die Filiale bald geschlossen. Das ist jetzt fix. Am 11. April wird die Filiale in der Postgasse zum letzten Mal geöffnet haben. Dennoch ist Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr) "zufrieden". Denn: "Ab 12. April werden wir einen Postpartner auf dem Hauptplatz haben, der alle Post-Leistungen anbieten wird. Somit haben wir als Gemeinde einen nahtlosen Übergang. Der große Vorteil ist, dass Postgeschäfte künftig an 40 Stunden pro Woche erledigt werden können. Jetzt hat die Post nur 20 Stunden pro Woche geöffnet, zu Mittag ist immer zu", sagt Dohr, der noch keine Auskunft darüber geben will, welches Geschäft zum Postpartner wird. Er verrät nur so viel: "Das Geschäft hat montags bis samstags geöffnet."