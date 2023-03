Die fehlende Laufkundschaft, die Parkplatz-Situation und die Geschäfte in der Altstadt, die bereits geschlossen haben: Das sind einige der Gründe, warum sich Konstanze Sedlak entschlossen hat, ihr Brillengeschäft "Optik Sedlak" am Hohen Platz zu schließen. "Eigentlich wollte ich ein paar Meter weiter in ein kleines Geschäftslokal ziehen, das der Gemeinde gehört, um weiterhin für meine Stammkunden da zu sein. Aber nachdem es wochenlang ein Hin und Her sowie ewige Verzögerungen gab, werde ich mich nur noch meinem Lokal in Klagenfurt widmen", erklärt Sedlak.

50 Prozent auf alles

Die Optikermeisterin fügt hinzu: "Jetzt, eineinhalb Monate nach meiner Anfrage, würde mir die Gemeinde das Geschäft zwar vermieten, aber jetzt ist es zu spät. Ich habe mich entschieden und höre mit der Optikbranche auf. Deshalb verkaufe ich bis Ende April alles um 50 Prozent ab." Das gilt für alle Brillen, Brillengläser, Sonnenbrillen und Lupen.

Die gebürtige Deutsche ist seit 47 Jahren in der Optikerbranche tätig, der Liebe wegen hat es sie nach Kärnten verschlagen. Nach Wolfsberg kam sie, als sie die Stelle als Filialleiterin bei Optik Plessin angenommen hat. Ein Jahr später hat sie sich selbstständig gemacht und ein Geschäft in der Johann-Offner-Straße eröffnet. "Aufgrund der hohen Miete" wechselte die Optikermeisterin drei Jahre später auf den Hohen Platz, wo sie Ende April schließen wird. "Ein bisschen Wehmut ist natürlich dabei, immerhin bin ich seit meinem 16. Lebensjahr in der Optikerbranche tätig. Danach werde ich mich nur noch auf mein Lokal 'Bodega Bar' bei den City Arkaden in Klagenfurt konzentrieren", verrät die 63-Jährige, die in Velden wohnt.