Neue TCM-Ernährungsberaterin im Lavanttal

Vor Kurzem wagte die Oberösterreicherin Sigrid Stadler (46) als TCM-Ernährungsberaterin in Wolfsberg den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Ziel ist es, mit typgerechter Ernährung wieder in Einklang mit sich selbst zu kommen.