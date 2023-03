Aufgrund der hohen Nachfrage wird des bald eine Außenstelle des AVS-Förderkindergartens St. Marein geben: Und zwar im Gebäude des ehemaligen Kindergartens Reding beim Kreisverkehr an der Stadteinfahrt von Wolfsberg. In Förderkindergärten wird auf jedes Kind speziell eingegangen und die Betreuung auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst: Egal ob körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, Entwicklungsrückstände, Verhaltensauffälligkeiten oder soziale Störungen. Doch auch "gesunde" Kinder sind willkommen - sie profitieren vom hohen Betreuungsschlüssel und in puncto soziales Lernen. Immerhin lernen gesunde Kinder dadurch einen anderen Umgang mit Kindern, die spezielle Bedürfnisse haben, sowie Rücksichtnahme.