Am 9. März schloss der am 17. August 1939 in Klagenfurt geborene Horst Prießner im 84. Lebensjahr für immer seine Augen. Nach Volks- und Hauptschule besuchte er in der Landeshauptstadt die Lehrerbildungsanstalt. Seine ersten Anstellungen als Lehrer führten ihn ins Lavanttal – ins Granitztal und nach Kamp. 1962 wurde er Volksschuldirektor in Kliening, ab 1976 leitete er die Volksschule St. Peter und bis zur Pensionierung 1999 war er Schulleiter in Reichenfels.