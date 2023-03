Beim Wolfsberger Engelbert Wiedl liegt Tabakgeruch in der Luft - und das schon seit Jahrzehnten. Der 81-Jährige sammelt nämlich seit 60 Jahren Tabakpfeifen. "Schon mein Vater war ein großer Liebhaber davon", erzählt er. Wiedl selbst legte im Jahr 1963 den Grundstein für seine Sammelleidenschaft. Denn: In diesem Jahr kaufte er sich - damals war er gerade 21 Jahre alt - seine erste Pfeife. "Diese kostete damals rund 90 Schilling", erinnert er sich zurück. Im Laufe der Zeit füllte sich seine Sammlung mit den verschiedensten Modellen. "Am Anfang habe ich, jedes Mal, wenn ich mein Gehalt bekommen habe, drei bis vier Pfeifen im Monat gekauft", blickt der Lavanttaler zurück. Da der gelernte Mechaniker früher als Busfahrer in Italien und Deutschland unterwegs war, bereicherten auch schnell Stücke aus diesen Ländern seine Sammlung.