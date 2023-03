Weltweit steigt der Bedarf an Lithium für Batterien, Akkus sowie Produkte der Keramik-, Glas- und Pharmaindustrie. Seit Jahren kündigt das australische Unternehmen European Lithiumein, ein ASX notiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das in seinem Besitz befindliche Wolfsberg Lithiumprojekt, den Abbau des gefragten Rohstoffes auf der Koralpe an. Mehrmals wurden Termine genannt und wieder verschoben. Nun liegt die lange angekündigte endgültige Machbarkeitsstudie vor. Diese ist wesentlich für die Suche nach Investoren.