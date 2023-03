Erst hat das Contact Tracing die Bezirkshauptmannschaften über zweieinhalb Jahre lang massiv belastet - und auch wenn bis Ende Juni die letzten Corona-Maßnahmen in Österreich fallen sollen, wird die Pandemie die Behörden noch lange beschäftigen. So auch die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg, in der es - ebenso wie in anderen Bezirken Österreichs - einen Rückstau an Anträgen gibt.