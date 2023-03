Die gelernte Maschinenbautechnikerin Angelina Vallant aus Wolfsberg, die hauptberuflich bei der Firma "Hermes Pharma" arbeitet, hat sich in der Karenz ein zweites Standbein geschaffen. "Ich habe nebenbei die Ausbildung zur Nageldesignerin gemacht und kann dabei meine Kreativität in vollen Zügen ausleben", schwärmt die 29-Jährige. Und so hat sie bei sich zuhause im Falkenweg 1 in Wolfsberg "Angelina's Nagelstube" eröffnet.

Die verheiratete zweifache Mama bietet in ihrem Studio Nagelmodellagen mit Acryl, Naturnagelverstärkung und Shellac-Lackierungen, aber auch klassische Maniküre mit Lack an. Terminvereinbarungen sind unter der Nummer 0699/15 05 75 98 möglich.