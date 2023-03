Nach drei Jahren Pause scharrt die Theatergruppe Maria Rojach bereits in den Startlöchern. Am 11. März können die Mitglieder endlich wieder vor Publikum spielen. "Der Verein wurde vor 23 Jahren gegründet, heuer ist es unsere 20. Spielsaison", erklärt Obmann Günther Stippich. Er ist auch in der Hauptrolle des Detlev Sonnenschein zu sehen. Besagter Herr Sonnenschein führt im Stück "Er sucht Sie sucht Ihn" von Martina Worms, ein Eheanbahnungsinstitut. Leider ist er ständig knapp bei Kasse und hofft auf das Erbe seiner reichen Tante, die allerdings nicht die Wahrheit über Detlevs Liebesleben erfahren darf – Irrungen und Wirrungen inklusive überraschender Wendungen nehmen ihren Lauf.