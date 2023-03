Der Ski- und Pistenrettung Klippitztörl steht jetzt ein neuer Obmann vor. Auf Adrian Schatz (62), früherer FPÖ-Landtagsabgeordneter aus Wolfsberg, folgt der Althofener Alexander Stengg (55). "Ich habe all die Jahre mit Herz und Verstand gearbeitet, und mich gefreut, dass wir vielen Menschen nach Bergunfällen helfen konnten. Im Vordergrund stand es rasche und beste Erstversorgung und Hilfe nach Unfällen gewährleisten zu können", berichtet Schatz, der auch 2019 Ortsstellenleiter gewesen ist, als die damaligen Skiretter von der Hohenwart Skilift Gesellschaft m.b.H. per Schreiben "gekündigt geworden sind." Zu dieser Zeit war die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in St. Veit für die Skiretter zuständig. Gründe für das Aus wurden nicht genannt. Es hieß im eingeschriebenen Brief nur, "dass man per sofort den Pistenrettungsdienst selbst durchführen wolle." Ehemalige Skiretter verrieten aber, dass "interne Differenzen und ein Werbepickerl, das verkauft wurde, zur schlechten Stimmung beigetragen hatten". Viele, die jahrzehntelang mitgewirkt hatten, hörten damals auch auf.