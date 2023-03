Trotz der Verluste bleibt die SPÖ mit gut 39 Prozent in allen neun Lavanttaler Gemeinden die stimmenstärkste Partei. Jubeln kann auch die ÖVP (17,38 % im Bezirk), die FPÖ ist zufrieden (26,48 % im Lavanttal). Gewaltig zulegen konnte das Team Kärnten vor allem in St. Georgen (+15,48 %), aber auch in St. Andrä (+9,44)%. Was die Lavanttaler Vertreter der Regierungsparteien zum Wahlergebnis sagen, lesen Sie hier.