Franz Magnes wurde am 10. November 1938 als drittes von insgesamt acht Geschwistern in Theißing in der Gemeinde Bad St. Leonhard geboren. Nach der Volksschule besuchte er die Landwirtschaftliche Berufsschule Bad St. Leonhard, welche er 1955 abschloss. Es folgte ein Praktikum als Landwirtschaftslehrling des Städtischen Guts Ulm-Öhrlingen in Deutschland, worauf Magnes sich dazu entschloss, die Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof in Völkermarkt zu besuchen. Als engagiertes Mitglied der Katholischen Arbeiterjugend besuchte er die Katholische Sozialakademie in Wien.