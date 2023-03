Wenige Tage vor seinem 93. Geburtstag schloss Kfz-Mechaniker- und Schlossermeister Franz Sander am 24. Februar für immer seine Augen. Geboren am 6. März 1930 in Tainach-Stein absolvierte er nach der Volks- und Hauptschule in Völkermarkt die damalige Staatsgewerbeschule in Klagenfurt.