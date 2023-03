Um einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten, hat die Gemeinde Wolfsberg die Straßenbeleuchtung reduziert. Seit Anfang Februar bleiben die Laternen in Siedlungsstraßen von Mitternacht bis 5 Uhr früh finster. Betroffen sind rund 1000 der 2600 Laternen. Das sorgte in der Gemeinderatssitzung für Diskussionen. Immerhin forderte die FPÖ in einem Dringlichkeitsantrag die Rücknahme dieser Sparmaßnahme. „In Wolfsberg wird der Einbruchstourismus wieder Einzug halten“, wetterte Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ), die damals gegen den Antrag stimmte: „Von mir aus können wir bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen, aber nicht beim Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.“